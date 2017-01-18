الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بدمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة

18 يناير, 2017 - 4:24 مساءً
18 يناير, 2017
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