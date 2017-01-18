قهوجي: الإنجازات الأمنية لا تلغي استمرار خطر الإرهاب

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أنه “لقد بات الإرهاب الخطر الأوّل الذي يتهدّد شعوب العالم بأسرها، باستقرارها وحضاراتها وأنماط حياتها، خصوصاً مع استخدامه أسلوب ما يسمى بـ”الذئاب المنفردة” والتي يصعب على أجهزة المخابرات مهما بلغت من احتراف وقدرات أمنية الاكتشاف المسبق لما تخطّط له، وبالتالي الوقاية من أعمالها الإجرامية”، لافتاً إلى أنه “أصبح من الضروري ضمّ الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب عبر اتجاهين: الأوّل؛ تكثيف العمل الميداني للقضاء على تنظيماته الأساسية، لإشعار الإرهابيين بأنّ مشروعهم غير قابل للحياة.

والثاني؛ مواجهة الفكر الإرهابي الإلغائي بفكر مضاد، تقوم بصوغه مراجع دينية وثقافية واجتماعية وإعلامية، تخلص في نهاية المطاف إلى أنّ هذه الظاهرة الشاذّة، يتعدى استهدافها القيم والمبادئ الإنسانية، إلى الأديان السماوية نفسها، التي تدعو جميعها إلى الخير والمحبة والتسامح، والتفاعل الحضاري والثقافي بين المجتمعات البشرية كافة”.

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