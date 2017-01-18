القدومي: ايران الداعم الوحيد للقضية الفلسطينية في المنطقة

واضاف القدومي في تصريحات له على اعتاب يوم 18 كانون الثاني ذكرى النصر في غزة، انه من هذا المنطلق علينا ان نبحث عن آليات لتسوية ازمات المنطقة بالتزامن مع الاستمرار في المصالحة الوطنية .

واشاد بالعملية الاستشهادية التي قام بها شاب فلسطيني اعزل ضد الجنود الصهاينة المدججين بالسلاح وتعرضه لـ 25 رصاصة وقال : ان هذا الامر مؤشر على يأس وهلع الكيان الصهيوني من جهاد الفلسطينيين.

وتابع قائلا : ان الخيار الوحيد للنضال يتمثل في المقاومة التي تشكل الانتفاضة ابرز نماذجها.

وفي جانب اخر من تصريحاته استعرض القدومي نشاطات حركة حماس الجهادية معلنا معارضة حركته لمشروع الدولتين في فلسطين مؤكدا بالقول : اننا وعلى جميع المستويات شيبا وشبانا واحزابا وفصائل مقاومة نريد فلسطين ولن نقبل ابدا بفلسطين مقسمة .

واكد في جانب اخر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الداعم الوحيد للفلسطينيين في المنطقة واضاف : للاسف اننا نشهد وتيرة متسارعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية. عملية التطبيع كانت تتم في السر سابقا ولكنها اليوم تضمي قدما في العلن. اضف الى ذلك النزاعات التي تعصف بالمنطقة واحسار الدور المصري في القضية الفلسطينية، جميع هذه الامور ادت الى تهميش القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

وفي الختام فند ممثل حركة حماس اي تعاون او تناغم لحركة حماس مع المعارضين للرئيس السوري بشار الاسد معربا عن امله بالعودة الى هذا البلد.