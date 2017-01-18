ورشة عمل في جامعة بيروت العربية

نظمت جامعة بيروت العربية ورشة عمل حول “النظام التعليمي لأطباء الإختصاص” في حرم فرع الجامعة في ميناء طرابلس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع طرابلس الدكتور خالد البغدادي، نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية وعميد كلية طب الأسنان الدكتور عصام عثمان، أمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عميد كلية الطب الدكتورة نجلاء مشعل، عميد العلوم الصحية الدكتورة رجا فاخوري، مساعد الأمين العام لشؤون فرع طرابلس محمد حمود، منسق حرم طرابلس رئيس جمعية متخرجي الجامعة في الشمال أحمد سنكري.

كما حضر رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب أطباء لبنان- طرابلس الدكتور عمر عياش، مدراء المستشفيات المشاركة (النيني، البير هيكل، ومظلوم الجديدة) وأطباء وطلاب الكلية.

النشيد الوطني اللبناني ثم نشيد الجامعة وتحدثت الطالبة غنوى لاوند فرحبت بالحضور في طرابلس مدينة العلم والعلماء، ونوهت بورشة العمل بمناسبة التوقيع على الإتفاقيات مع المستشفيات الثلاثة في حرم الجامعة في بيروت بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وتشجيع البحث العلمي وإطلاق المؤتمرات على أمل تحقيق الأهداف من وراء هذا التعاون وتخريج أطباء كفوئين لديهم إطلاع على مختلف الخبرات السريرية بما يتماشى مع سياسة الجامعة في الحصول على الإعتماد الدولي لكلية الطب.

مشعل

ثم تحدثت عميدة كلية الطب في الجامعة الدكتورة نجلاء مشعل فتناولت تاريخ إنشاء الكلية في الجامعة منذ العام 1995 وسعيها إلى التميز ومواكبة التطور العلمي في التعليم الطبي ودورها في تحقيق رسالة الجامعة لخدمة المجتمع اللبناني في المجالات الصحية.

وقالت:”يشهد التعليم الطبي منذ سنوات عدة تطورات في جميع انحاء العالم وتلعب مرحلة التخصص دورا أساسيا في بلورة مهارات الخريجين، وكلية الطب في جامعة بيروت العربية تولي إهتماما خاصا ببرامج التخصص إيمانا منها برسالتها في تحقيق جودة التعليم في مستوياته المختلفة”.

اضافت:”ان عملية تدريب أطباء الإختصاص تأتي في إطار منهجي متكامل وتطبيق برامج مهنية ذات مرجعيات معترف بها عالميا وإخترنا أن تكون باكورة الأعمال ورشة عمل تتمحور حول نظام التعليم في مرحلة التخصص بمشاركة الأطباء المعنيين بالعملية التعليمية في المستشفيات”.

عياش

كما ألقى نقيب الأطباء في طرابلس الدكتور عمر عياش كلمة أشار فيها “إلى أهمية ورشة العمل هذه التي ستكون حجر الأساس في مسيرة التدريب الطبي السريري التعليمي في مؤسساتنا الإستشفائية، وإغناء مستوى الأطباء تأمينا للجودة النوعية في الخدمات الطبية الإستشفائية”.

وقال:”ليس بمستغرب ان يكون وراء هذا الإنجاز النوعي الفريق المميز لجامعة بيروت العربية الذي إلتزم منذ الإنطلاقة الأولى تطوير منطقتنا العربية عبر تأمين مستوى عال من الجودة ،وقد لعب فرع طرابلس منذ إفتتاحه في العام 2010 دوره البارز في تطوير المنطقة ونموها وتأمين فرصة حصول أبنائها على التعليم الجامعي النوعي.

العدوي

وتحدث رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي منوها بأهمية ورشة العمل ومشاركة عدد كبير من خريجي كلية الطب في الجامعة من أبناء طرابلس والشمال، وقال: “نحن نولي إهتماما كبيرا بفرع الجامعة في الشمال منذ تأسيسه في العام 2010″.

أضاف:”التعليم الطبي شهد تغيرا كبيرا، والجامعة حريصة دائما على تطبيق أحدث النظم في التعليم، وكانت كلية الطب سباقة في تطبيق احدث النظم التعليمية منذ خمس سنوات والكلية مهتمة بالتعليم والتقدم الطبي مبني على الأبحاث ونظام البرامج التعليمية المتطورة وسيتم هذا العام تخرج الدفعة الأولى في هذا النظام، والكلية مهتمة بالتعليم الطبي على نطاق اوسع بالتعاون مع كافة التخصصات الطبية، وهذا من المشاريع الناجحة بين الكليات الطبية في الجامعة”.

وقال:”هناك إتجاه أتمنى أن تتبناه الكليات الطبية مع نقابة الأطباء في الشمال بعقد ورشة عمل خاصة لبرامج التخصص المختلفة ،وهذا إتجاه مهم جدا بغية إيجاد أوسع تعاون في مجال الرعاية الصحية،فالطبيب مشواره طويل ولكي يمارس مهنة الطب عليه ان يمضي عشر سنوات على الأقل لكي يتمكن من ممارسة هذه المهنة الإنسانية الكبيرة”.

وتابع:”الجامعة تهتم مع شركائنا في المستشفيات بالتعليم أثناء التخصص في المستشفيات، وهنالك إتجاه بأن يشمل الإختصاص البحث العلمي، والتقدم الطبي مبني على الأبحاث، والمستشفيات هي الأساس الذي تنبع منه الأبحاث المختلفة، وورشة العمل اليوم مهتمة بنظام التعليم اثناء فترة الإختصاص، واتمنى للمشاركين كل نجاح”.

وأقيمت ورشة عمل شارك فيها كل من الدكتور محمد حوري، الدكتورة هالة الأحمدية، الدكتور عصام الشعراني، والدكتور صلاح ملص، بحضور نقيب الأطباء، وعميدة الكلية. وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

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