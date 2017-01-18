هذه الثمار تقتل السرطان في 5 دقائق!

اكتشف العلماء بمحض الصدفة عاملاً مضاداً للسرطان شديد الفعالية وطبيعياً 100%.و حتى هذه اللحظة فإن نتائج الاختبارات العيادية لهذا العلاج المعجزة مشجعة جداً.

هذه هي الثمار التي يجري الكلام عنها عالمياً الآن. تسمى “Fontainea picrosperma” ولا تنبت إلا في شرق استراليا. لاحظها فريق من الباحثين عندما اكتشفوا ان الحيوانات البرية تحبها بجنون ولكنها تبصق بذورها. ودفعت الفضولية الباحثين لدراستها.

هكذا في معهد الأبحاث الطبية QIMR Berghofer، الذي اشتهر عالمياً، قام العلماء بتطوير دواء انطلاقاً من بذور هذه الثمار، التي سموها شجرة Blushwood. الدواء يحمل لغاية هذه اللحظة الاسم المؤقت EBC-46.

لاحظ الفريق الذي طور هذا الدواء قدراته غير المعقولة. عندما عالجوا به الأورام السرطانية، جاءت النتائج مدهشة :

هذا الكلب المصاب بورم سرطاني على خطمه كان من المحظوظين. ففي خلال 15 يوم من العلاج، تقريباً لم يبقى شيء من الورم ! الشيء الذي يثير الدهشة أكثر في هذه القصة هي السرعة التي يقتل بها هذا العلاج الخلايا السرطانية. يبدأ التحسن بعد الحقنة ب 5 دقائق. بالمقارنة، العلاجات الحالية لا تظهر أي تحسن، إذا افترضنا أنه حدث تحسن، إلا بعد عدة أسابيع. هذا العلاج الجديد هو معجزة حقاً !

التجارب على البشر بدأت. Martina Toso كان عندها ورم جلدي خبيث عندما عولجت بال EBC-46. عند نهاية التجربة، لم يبق أي أثر للسرطان ! إنها نتيجة تجعلنا نحلم.

مع هذا، فعالية ال EBC-46 تقتصر على المراحل الأولى من السرطان. فالسرطان في مراحله الأخيرة يصبح منتشراً جداً في الجسم إلى درجة أن علاجه يصبح صعباً بأي علاج نموذجي. بالإضافة إلى هذا، هذه الشجرة نادرة جداً ومن الصعب زراعتها. هناك عدة فرق أبحاث أخرى تعمل على تحسين إنتاجه لتوزيعه على نطاق واسع. عندما تصبح معدلات الإنتاج أفضل، لا شيء سيقف في طريقه.

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