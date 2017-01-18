تطبيق ‘واتس آب’ الذهبي.. إحذفوه فورًا!

شر موقع صحيفة “اندبندنت” البريطانية تقريرًا يفيد بأنه يتم خداع مستخدمي تطبيق المراسلات “واتس آب”، عن طريق رسائل تحثهم على تحميل برنامج “واتس آب الذهبي”.

وأكد التقرير أن هذا التطبيق هو نسخة حصرية تُعرّض الهواتف المحمولة لخطر “التهكير” وتحميل برمجيات خبيثة، مشيرًا إلى تلقي عدد من مستخدمي “واتس آب” رسائل تحثهم على الاشتراك في خدمة تحميل التطبيق الجديد، عن طريق موقع “واتس آب الذهبي” الموجود ضمن الرسائل.

ويتميز التطبيق الذهبي بميزات إضافية تغري المستخدمين، منها القدرة على إرسال مئات الصور في آن واحد، مع إضافة رموز تعبيرية جديدة والاتصال عن طريق Video Call، والمزيد من الخيارات المتعلقة بالأمان.

وأكد التقرير أن تحميل البرنامج الجديد من الموقع سوف يعرض هاتفك الذكي للبرمجيات الخبيثة وللاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، وسرقة البيانات الخاصة بك أو تتبع تحركاتك.

ومن جانبهم، وجه القائمون على “واتس آب” تحذيراً للمستخدمين من تحميل هذا البرنامج غير المصرح به على هواتفهم المحمولة، بقولهم “إن تطبيق واتس آب الذهبي، لم يتم تطويره من قبل واتس آب، وإن مطوريه الحقيقيين ليس لهم علاقة بـ”واتس آب”، وتنصح الشركة المستخدمين بإلغاء التطبيق الجديد غير المصرح به على الفور، والانتظار مدة 24 ساعة قبل استخدام تطبيق واتس آب من جديد”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

