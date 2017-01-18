كيري لن يحضر مراسم “تنصيب” ترامب

لن يحضر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني.

ولم تكشف الوزارة سبب قرار تغيّب كيري عن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.

وكان كيري قال، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن تستمر أكثر من عامين، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعرّض أمريكا لأضرار لا يمكن إصلاحها.

جاء ذلك في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي بدأ أعماله أمس، الثلاثاء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي أشارت إلى أن حديث كيري يأتي قبل 3 أيام من تسلم ترامب للسلطة بشكل رسمي.

واعتبر كيري أن ترامب سيعرّض دور أمريكا العالمي لخطر حقيقي، مشيرا إلى أنه يعتبر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد عفا عليه الزمن، وأنه يبارك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رغبته في تمزيق الاتفاقات التجارية العالمية بين أمريكا ودول أخرى.

وأوضح كيري أنه لا يعرف إلى أين تتجه الإدارة الجديدة التي ستحل محل الرئيس باراك أوباما، الجمعة القادمة، خاصة فيما يتعلق بعلاقة أمريكا بأوروبا، مطالبا الأوروبيين بالاعتماد على أنفسهم.

وستجري مراسم التنصيب، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن، حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية، وذلك قبل أن يلقي، من منبر خاص، خطابا سيعرض فيه محاور سياساته الداخلية والخارجية.

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