ایران وسوریا توقعان خمس وثائق للتعاون المشترك

18 يناير, 2017 - 5:57 مساءً المصدر: العالم
ایران وسوریا توقعان خمس وثائق للتعاون المشترك

ایران وسوریا توقعان خمس وثائق للتعاون المشترک

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تصنيف :
المصدر: العالم
18 يناير, 2017
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