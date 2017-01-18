توقيف 3 اشخاص اعتدوا جنسيا على طفل في صور

أفادت معلومات صحفية ان المواطنة ز.ب.ن ادعت لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في صور، ان مجهولين اعتدوا جنسيا على ولدها ب.ح (عشر سنوات)، حيث استدرجوه الى خارج البلدة وقاموا بفعلتهم الشنعاء في خراج احدى البلدات القريبة لبلدته صريفا. وبعد الإدعاء، تحركت القوى الأمنية المختصة على الفور، والقى فرع المعلومات في صور القبض على اثنين منهم، فيما اوقف مخفر جويا الثالث (بينهم سوري).

وحضر الطبيب الشرعي عفيف خفاجة وعاين الطفل، فأشار الى “اعتداء جنسي تعرض له الطفل”، مستنكرا “هذه الجريمة التي تشكل ظاهرة غريبة عن المنطقة واهلها، فهي اعتداء على الطفولة والإنسانية جمعاء وعلى كل القيم”.