بري: تأجيل موضوع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لا يعني اسقاطه

رفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد لاستكمال بحث واقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال.

وكان البند الاخير الذي بحثته الجلسة المسائية، هو اقتراح القانون المتعلق بإفادة المتعاقدين بالإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونيات موظفي الدولة، والذي سحب بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمزيد الدرس ومعرفة كلفته الحقيقية.

وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي لمندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مجلس النواب تمام حمدان: “إن تأجيل إقرار هذا الاقتراح، لا يعني إسقاطه، إنما سيعاد طرحه، بعد شهر وسيتم فصل موضوع المتعاقدين مع وزارة الإعلام عن باقي المتعاقدين في الإدارات العامة”.

وقال النائب نوار الساحلي لمندوبتنا: “طلبت من رئيس الحكومة أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية الذي وضع هذا الاقتراح واشرف على صياغته”.

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