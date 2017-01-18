لماذا يتدخّل حزب الله في شؤون غيره !!

والتي أعدمت السلطات فيها ثلاثة من الشبّان الشيعة، وسريعاً مرّ الرجل على شكل المُستقبل “الآمن” الذي ينتظر البحرين بعد فرضها هيبتها الأمنية، وإلى ما هنالك من حديث نختلف معه حول بعضه.

اللافت في كل حديث المحلل، والذي جلس وفي خلفيته صورة مرئية لإحدى شوارع العاصمة الرياض الحيوية، وفي استديوهات مُتواضعة، مُقارنة مع زميلات شاشة القناة المذكورة التي ظهر عليها، أن الرجل اكتفى بقُرابة الخمس دقائق للحديث عن الأوضاع في البحرين، وخصّص بقية وقته لينتقد “تدخلات” حزب الله اللبناني في الشأن البحريني، وغيره من الشؤون ( على حد تعبيره)، بل وحمّل مسؤولية أي أوضاع مُتدهورة في المنطقة للحزب، ومن يقف خلفه.

يتساءل المحلل بعلو صوته، وقد بدا على ملامح وجهه الاستياء والغضب قائلاً: “لماذا يتدخل حزب الله في شؤون غيره؟”، يبتسم مُقدّم البرنامج الذي لم يجد في جُعبته أيّة إجابة لضيق وقت برنامجه، ويترك لضيفه أقل من ثانية للإجابة سريعاً، يَنفعل الضيف هنا، ويصيح بنبرة أعلى “أترك لمُشاهديك الإجابة”!

بما أن المحلل الضيف، ترك للمُشاهدين الإجابة، سنضع أنفسنا بديلاً للمُشاهد، ونقول أننا لا نعلم إذا كان حزب الله بالفعل يتدخل في شؤون غيره، وفي البحرين تحديداً، لأن الجميع هناك يدعو للسلمية والحوار بين الحُكومة والمُعارضة، لكن ما نعلمه جيّداً أن هناك من تدخل في شؤون حزب الله، أو بالأحرى سلاح ومقاومة هذا الحزب، وحربه ضد العدو الصهيوني، وعليه “من كان بيته من زجاج، لا يرمي الناس بالطّوب”، أليس كذلك؟