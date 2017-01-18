الرئيس الإسرائيلي يناشد فلسطينيي الداخل التهدئة

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، قادة المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى تهدئة الأوضاع بعد أحداث أم الحيران في النقب.

وتحدث رؤفين رفلين، هاتفيا، مع كل من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مازن غنايم، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ورئيس مجلس حورة المحلي محمد النباري، وحثهم على دعوة المواطنين الفلسطينيين إلى “التحلي بالمسؤولية والعمل على تهدئة الخواطر لتفادي تدهور الأوضاع بعد أحداث أم الحيران”.

لكن الرئيس الإسرائيلي قال إن “هناك خطوات لا مفر منها وسوف يتم تطبيقها تستوجب هدم المنازل لفرض القانون”.

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