كيف دافع باسم فغالي عن صوره العارية؟

كشف الفنان باسم فغالي أنّه فوجىء من ردة فعل الصحافة العدائية تجاهه رغم أن علاقته طيبة بالجميع تقريباً، وقال إنّ هذا الهجوم أفاد الصحافيين كي يحققوا نسبة قراءة مرتفعة لمواقعهم.

وعن تقليده لصباح في حفل الموريكس الدور وما إذا كانت هناك دعوى ضده من عائلتها تساءل فغالي في حديثٍ لإذاعة صوت لبنان ضمن برنامج spot om: “ومن هي عائلة صباح؟ أنا من عائلتها ولا أحمّل ضميري الإساءة لشخص صباح، واجبنا تكريم صباح دائماً ولو كانت لا تزال على قيد الحياة لكانت قالت لي روعة شو هالفنان ما في منك والله لا يحرمنا منكن وانشالله بضلكن مبسوطين”.

وقال باسم “اشتقت لصباح اشتقت إلى أن أجلس معها فهي عقل وتفكير ورأس كبير، لم يعد هناك مثلها، وهي قدمت لي الكثير ودائماً أفكر كيف نجحت هذه المرأة من دون أي وسائل تتطور مثل اليوم.”.

باسم تحدّث عن سبب تغيّبه عن دفن والدته فقال “الموت فرح لأنّ أمي كانت تتوجع”، وتابع “كان لدي حفلتان في دبي ولو غادرت لما تمكّنت من الحصول على الفيزا بطريقة سهلة، فقد كان لديّ عقد فيه عطل وضرر وأنا قدّمت آخر صينية أكل لأمي وكنت أعلم أنها ستنتقل… والله يعلم ما في القلب”.

وعمّا إذا كانت عائلته قد رفعت دعوى ضدّه قال “غير صحيح فأنا وأختي لم نكن نستطيع دخول البيت لأننا نتذكر والدتنا في كل أنحاء البيت، لذلك غيرت الديكور كي لا نشعر بنقص أحد. لأن بوفاة أبي وبعده خلال شهر أمي، أصبح لدينا غصة وكنت أصحو في الليل لأرى اذا كانت أمي تتنفس وحتى الآن نستغرب كيف حدثت كل تلك الأمور خلال سنة”.

وتابع باسم “أنا أحترم أخوتي وهم أكبر مني ولو لم أكن مرتاحاً لما سكنت معهم في البيت، لذلك استغربت ردة فعل الصحافة من دون تحقيق أو تدقيق أو اتصال معي ولم يعزوني حتى. فقط تحدثوا معي عبر الشتائم”.

وعن الفيديو الذي صوره لامرأة في التابوت قال باسم إنها خالته التي أيضا كان يعتني بها وتوفيت بعد 10 أيام على رحيل والدته وطلبت منه قبل وفاتها أن يلبسها أجمل فستان من خزانته كونها تحب اللبس.

وعن موقف عائلته الكبيرة من الفيديو قال “لا أهتم سمعت الأحاديث لمدة 20 عاماً فاليوم لا أهتم، وعائلتي الكبيرة إلى اليوم لم تتقبلني، لكن لن أظلم كل العائلة وصباح كانت تقول لي الشهرة لها ضريبة وهناك منهم مكبوتون ويبغون الشهرة ولم يستطيعوا ولكن بالاجماع أعلم أنهم يكنون لي نظرة ومحبة معينة لكنني لا أحتك بهم وليس لدي وقت.”.

وتابع قائلاً ” اليوم لا استطيع أن أجلس مع أهلي ساعة وأقول لكل الصحافة الله يسامحكم فأنا تأذيت منكم “.

وعن الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع شباب بطريقة حرجة ومن دون ملابس، واذا كانت حقيقية، فلم يردّ بل حاول التهرب بتقليده عدة شخصيات، خاتمًا بأغنية صباح “وهيك الله بحب الجمال”، قائلًا: “هذا هو جوابي حول هذا الموضوع”، وتابع: “نحن لا نؤذي أحداً ولا نجوع أحداً وحياة الفنان عرضة واذا لم اتصور فسيصورونني”.

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