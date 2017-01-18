باسيل: حزب الله رابح من تفاهم التيار والقوات

أكد وزير الخارجية جبران باسيل ان “ما يجعل تفاهمنا مع حزب القوات يزدهر ويصمد هو ان يرى الناس انه يترجم بأمور إيجابية في حياتهم المعيشية”.

وشدد في حديث تلفزيوني لمناسبة مرور عام على تفاهم التيار الوطني الحر والقوات على ان “كل فريق يعتبر نفسه رابح في هذا التفاهم، وحزب الله رابح ايضا من هذا التفاهم لأنه يحميه أكثر ولا يعزله”.

وأوضح ان “تفاهمنا يقوي مجتمعنا ودولتنا، وما يهمنا هو قوة لبنان ونحن في ما خص قانون الانتخاب متفقين”، موضحا ان “اي وساطة بين القوات وحزب الله يجب ان تتكون ظروفها ولا يهمنا اضعاف من يساعد في تقوية لبنان”.

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