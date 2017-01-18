الحشد الشعبي:نمسك بالحدود العراقية السورية

اكد الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي، ان قوات الحشد تمسك حاليا الحدود العراقية-السورية من اجل منع دخول امدادات تنظيم داعش الاجرامي الى مدينة الموصل، مشددا على عدم السماح لاي قوة غير قانونية بمسك المناطق الحدودية.

وقال الاسدي في مقابلة صحفية، ان “قوات الحشد الشعبي لن تسمح لاي قوة غير منضبطة من التقرب الى المحور الغربي خاصة الحدود العراقية السورية او التدخل في عملها باي شكل من الاشكال“، مبينا ان ”الحشد الشعبي اصبح له قانون خاص به وجميع قواته تخضع الاوامر للقائد العام للقوات المسلحة واي قوة لا تخضع لقانونه فهي ميليشيا يجب فرض عليها القانون ومحاسبتها”.

واضاف الاسدي ان ”قوات الحشد لن تتخلى عن منجزاتها العسكرية والتفريط بها حتى لو كان بضغط من قبل واشنطن او غيرها من القوى الاقليمية”، مشيرا الى ان ”القيادة العسكرية اناطت محور غربي الموصل والمتمثل بالحدود السورية العراقية الى قوات الحشد والتي استطاعت مسك الارض ومنع وصول امدادات داعش الى الموصل”.

وتابع الاسدي، ان ”الاوامر العسكرية واضحة ولن تستطيع واشنطن من التاثير وتفضيل قوات على اخرى في بعض المناطق”.

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