ضربات مكثفة للجيش السوري على المناطق التي تسلل منها ارهابيو داعش في محيط مدينة دير الزور

18 يناير, 2017 - 9:03 مساءً
18 يناير, 2017
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