حاصباني ينفي التراجع ويؤكد التقدم

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي: “تداول عدد من وسائل الاعلام أخبارا مغلوطة تتعلق بوزارة الصحة العامة والتراجع عن عدد من الخدمات الصحية كمشروع الاستشفاء لما فوق الـ 64 عاما وملف الادوية المزمنة، وراح ينسج سيناريوهات من وهم الخيال عن مشاكل بين وزيري الصحة غسان حاصباني وسلفه وائل أبو فاعور”.

وأضاف: “يهم المكتب الاعلامي لوزير الصحة أن يؤكد أن هذه الاخبار عارية عن الصحة، وأن يذكر بمواقف الوزير حاصباني المتكررة – وآخرها خلال إطلاق الحملة الوطنية للهيموفيليا الثلثاء – بأن الحكم إستمرارية وتشديده على ان العمل يتركز على تعزيز المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتحصينها قانونيا وتشريعيا وإداريا وماليا لضمان أن تشكل حلولا مستدامة”.

وختم البيان: “يؤكد المكتب الاعلامي لوزير الصحة ان التحضيرات تتواصل للسير بمشاريع جديدة لما فيه مصلحة اللبنانيين والحفاظ على صحتهم وتوفير أنجع السبل لإستشفائهم”.

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