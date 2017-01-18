خميس: نبحث وضع استراتيجية طويلة الأمد مع إيران

قال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إن سوريا تبحث وضع استراتيجية طويلة الأمد للتعاون مع إيران، حسبما أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده خميس مع علي أكبر ولايتي، مستشار “قائد الثورة الإسلامية” في إيران للشؤون الدولية.

وقال رئيس الوزراء السوري إن دمشق “تبحث عن وضع استراتيجية طويلة الأمد للتعاون مع إيران التي تربطنا بها علاقات قوية ومتجذرة”، وأضاف أن زيارته لإيران “تضمنت توقيع خمسة عقود تعاون اقتصادي”.

و”ثمن” خميس موقف إيران الداعم لسوريا، مؤكدا أن بلاده ترغب في “استمرار هذا التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الاقتصادي”.

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