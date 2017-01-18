اوباما يعتبر ان من مصلحة واشنطن اقامة علاقات “بناءة” مع موسكو

18 يناير, 2017 - 10:07 مساءً
18 يناير, 2017
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