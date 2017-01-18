خريطة تُوضح المعارك مع إرهابيي “داعش” بدير الزور

18 يناير, 2017 - 10:11 مساءً المصدر: الحدث نيوز_رصد
خريطة تُوضح المعارك مع إرهابيي “داعش” بدير الزور

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المصدر: الحدث نيوز_رصد
18 يناير, 2017

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