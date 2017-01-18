أولى الضربات الجوية الروسية التركية ضد “داعش” بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الطيران الروسي والتركي نفذا لأول مرة في سوريا ضربات مشتركة ضد مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الباب في محافظة حلب.

وقال مصدر عسكري روسي “نفذ الجيش الروسي والجيش التركي الاربعاء اول عملية جوية مشتركة لضرب تنظيم داعش في منطقة الباب في شمال سوريا”، ولفت الى ان “تسع طائرات روسية وثماني طائرات تركية شاركت في العملية”.

ووصف المصدر “العملية بأنها فعالة وأنها جرت بموافقة دمشق وشاركت فيها اربع مقاتلات سوخوي-24أم وأربع طائرات هجومية سوخوي-25 وقاذفة تكتيتية سوخوي-34 كما شاركت فيها أربع طائرات اف-16 واربع اف-4 تركية”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر “بصورة عامة ورغم بعض الاستفزازات لا يزال وقف اطلاق النار صامدا هناك تراجع في الخروقات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية”، ووصف “الوضع بأنه مؤات لمفاوضات آستانا”.