بالصور..ميدان معارك الجيش السوري في وادي بردى

18 يناير, 2017 - 10:35 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالصور..ميدان معارك الجيش السوري في وادي بردى

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المصدر: الحدث نيوز - رصد
18 يناير, 2017

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