اسرائيل بوقاحه تخترق الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش -; مديرية التوجيه البيان الآتي:”صدر عن قيادة الجيش-; مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخه الساعة 7,00، خرقت طائرة “استطلاع” تابعة للعدو “الإسرائيلي” الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت، بعبدا، كسروان والمتن، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13,40 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 9,45، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,00 من فوق بلدة رميش.

بتاريخه الساعة 9,35، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو “الإسرائيلي” الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10,30 من فوق البحر غرب الناقورة.

وعند الساعة 10,30، خرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12,10 من فوق بلدة علما الشعب”.

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