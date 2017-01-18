مقتل وإصابة 15 مسلحاً من داعش في غارة جوية للطيران السوري في محيط مطار دير الزور بالتزامن مع غارات أخرى عند منطقة المقابر ولواء التأمين جنوب المدينة

18 يناير, 2017 - 11:20 مساءً
18 يناير, 2017
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