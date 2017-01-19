عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 19/1/2017

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النهار

لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللاجئين

الاخبار

صفقة مشبوهة لتبرئة «أمير الكبتاغون»

نجمة… إنطفأت

البناء

تركيا تتعثّر أمام داعش في الباب وروسيا تطلب موافقة سورية لتقديم الدعم

موسكو وطهران لحصر رعاية أستانة لفصل المعارضة عن النصرة

اللواء

عون والحريري يؤكدان إجراء الإنتخابات.. وجدل وزاري حول مؤتمر باريس

ظريف يكشف عن نجاح إيراني -; سعودي بانتخابات الرئاسة.. و«نقزة رسمية» من المحكمة الدولية

المستقبل

البلد ماشي.. بعجلتيه التشريعية والتنفيذية

طهران ودمشق تردّان على موسكو: تعاوننا هو الأساس

الجمهورية

مشروع قيد الدرس: تأهيل طائفي ومذهبي أكثري وإنتخاب وطني نسبي

الاسرار:

أسرار النهار

– تحييد لبنان …

قال مسؤول روسي لسياسي لبناني بارز التقاه في موسكو إن بلاده حريصة على إبقاء لبنان خارج نزاعات المنطقة.

– لا مال للإستملاك …

تبيّن أن المبلغ الذي خُصِّص للاستملاكات على جانبي أوتوستراد جونيه غير كاف وبالتالي فإن العمل لن يبلغ نهايته.

– لا إجابة …

لم يجب وزير الإعلام على سؤال عن الآلات التي قدّمت هبة للمطار لإبعاد الطيور عنه والتي علّق قبولها واستعمالها من دون توضيح الأسباب.

– سجل غير نظيف …

أكّد مرجع سياسي أن أحد المعينين حديثاً في مجلس الوزراء لديه سجل عدلي غير نظيف وأنه حصل على نسخة منه يحتفظ بها إلى الوقت المناسب.

أسرار الجمهورية

– غياب

إستاءت جهات سياسية فاعلة من أحد المسؤولين لغيابه عن السمع بضعة أيام متهرِّباً من البحث معها في ملف حسّاس.

– توافق

تخشى أطراف سياسية من وجود توافق ضمني بين قطبين بارزين على إبقاء القديم على قدمه في شأن إستحقاق حساس ومنع أي تجديد فيه.

– تأكيد

تؤكد جهات فاعلة أن حماسة أحد الوزراء النافذين واندفاعه في مواقف تقلق حلفاءه لن تصل به الى تخطّي الخطوط الحمر في التحالف معهم.

أسرار اللواء

– همس

تؤكد المعلومات أن موقف قطب وسطي التمسّك بقانون الستين يهدف إلى إحداث تعديل يقضي بأن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة.

– غمز

يكثر الكلام عن عجز عن توفير المال اللازم لمعارك انتخابية في أكثر من منطقة.

– لغز

فوجئ مسؤول كبير بمضمون تقرير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأبعاد التوقيت وانعكاساته.

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