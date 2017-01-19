“النصرة” تتبنى تفجير كفرسوسة في دمشق

تبنت “جبهة النصرة” في بيان نشرته الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة كفرسوسة بدمشق قبل نحو أسبوع، معلنة أنها استهدفت “مستشارين عسكريين روس”.

ونشرت النصرة بيانا في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تبنت فيه التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الخميس 12/1/2017، يفيد بأن انتحاريان نفذاه هما أبو مصعب المزي وأبو طلحة الديراني.

وادعت “النصرة” أن اشتباكات أوقعت مستشارين روس بين قتيل وجريح قبل التفجير الانتحاري.

في حين أكد نشطاء سوريون أن الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء جميعهم سوريون، “عشرة أشخاص جميعهم من السوريين بينهم ثمانية من القوات الحكومية السورية”.

تجدر الإشارة إلى أنه تقع في منطقة كفرسوسة عدة مقرات أمنية واستخباراتية فضلا عن مقري وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.

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