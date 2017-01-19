قريباً.. خبر سار عن الكهرباء

سترتفع التغذية بالتيار الكهربائي بمعدل 3 ساعات يومياً مع بدء تشغيل المعملين الجديدين في الجيّة والزوق تباعاً، إذ أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنه خلال هذا الشهر، يبدأ تحالف شركات OEG/ARKAY وميدل إيست باور بتشغيل وصيانة معمل الجية الجديد أوائل الأسبوع المقبل، ومعمل الزوق أواخر الشهر الحالي، بكلفة تصل إلى 107 مليون يورو لمدة 5 سنوات، استنادا إلى موافقة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على العقد مع الشركة المشغّلة لمعملين جديدين بطاقة اجمالية تبلغ 270 ميغاواط.

من المقدّر أن يرفع تشغيل المعملين الجديدين، بدءا من اوائل الشهر المقبل، التغذية في التيار الكهربائي بين 3 و4 ساعات اضافية يومياً.

وأضافت الصحيفة أنه في حال رفضت وزارة المال صرف الأموال المخصصة لهذا العقد، فان مصادر مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد أنها ستلجأ إلى مجلس الوزراء لطرح هذا الموضوع، حيث أن النزاع بين المؤسسة ووزارة المال بدأ مع اعتراض الوزارة في البداية على مسألة العقد بالتراضي، معتبرة أنّ المناقصة لم تحصل اذ كان هناك عارض واحد فقط، كما اعترضت على كلفة التشغيل والصيانة التي رأت أنه يمكن تخفيضها نحو 28 مليون يورو رافضة صرف الأموال المخصصة لهذا العقد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

