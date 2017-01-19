رسالة صاروخية من بيونغ يانغ الى واشنطن

لا يستبعد العسكريون في كوريا الجنوبية أن تكون كوريا الشمالية قد صنعت صاروخين بالستيين عابرين للقارات ونصبتهما على منصات إطلاق متحركة.

ويعتقد العسكريين في كوريا الجنوبية بأن الصاروخين الجديدين يتميزان بحجم أصغر بالمقارنة مع الصواريخ العابرة للقارات الأخرى الموجودة في كوريا الشمالية. ويعتقد بأن طولهما لا يتجاوز 15 مترا، فيما يبلغ طول الصواريخ الأخرى من 18 إلى 20 مترا.

وترى أوساط مراقبة أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعمدت كشف المعلومات عن الصاروخين لتكون بمثابة رسالة استراتيجية صاروخية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأوردت وكالة “يونهاب” رأي بروفسور في جامعة غيونغنام الكورية الجنوبية، بأن بيونغ يانغ تحتاج إلى ما بين سنتين وثلاث لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات، ونحو 5 سنوات أخرى لوضعه قيد التشغيل. والجدير بالذكر، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعلن في خطاب بمناسبة رأس السنة، أن بيونغ يانغ تستعد لتجربة صاروخ بالستي عابر للقارات، وتوعد كيم بـ “معاقبة أعداء” بلاده، في حال لم تتخل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن إجراء مناورات عسكرية بالمنطقة.

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