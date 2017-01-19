مساعدات صينية للاجئين السوريين

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن بلاده ستخصص 29.2 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقال الرئيس الصيني في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن “الصين قررت تخصيص 200 مليون يوان [29.2 مليون دولار] إضافية كمساعدات إنسانية ستستخدم لمساعدة اللاجئين السوريين، ومن تم تشريدهم”، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف الرئيس الصيني أن قضية الإرهاب وأزمة اللاجئين متعلقتان بالنزاعات الجيوسياسية، مشيرا إلى أنه على جميع الأطراف أن تسعى للسلام عن طريق المفاوضات وغير ذلك من الخطوات، وأن تحترم دور الوساطة للأمم المتحدة في تسوية مثل هذه القضايا.

هذا، وكان السفير الصيني لدى سوريا، تشي تشيانجين، قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تقديم الصين مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 70 مليون دولار، مشيرا إلى أن تقديم المساعدات سيستمر.

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