مواقع معارضة: المسلحون يحضرون لعملية كبيرة في ريف اللاذقية

تحدثت مواقع الكترونية تابعة للمعارضة السورية نقلا عن مصدر خاص أن اللجنة الأمنية في محافظة اللاذقية أصدرت تعميما وزعته سرا على الفروع الأمنية والقيادة العسكرية، يتضمن التحذير من أن ريف اللاذقية والمدينة سيكونان تحت الخطر في المرحلة القادمة.

المصدر أشار إلى أن التعميم حمل تحذيرات من هجوم كبير محتمل على ريف اللاذقية تشنه جبهة النصرة بهدف استعادة السيطرة على جبلي الأكراد والتركمان الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليهما مطلع العام الماضي”.

وأوضح المصدر أن النصرة تحشد قواها منذ شهور استعدادا للمعركة الكبيرة التي ستوفر لها تركيا الدعم اللوجستي “وربما تشارك فيها بقصف مواقع الجيش السوري في المراصد العالية، كما حصل عندما سيطر المسلحون على مدينة كسب في العام 2014″، ودعا التعميم للاستعداد المناسب لمواجهة “المعركة الكبيرة”.

كما تضمن التعميم تحذيرا للفروع الأمنية حيث إنها ستكون هدفا لسيارات مفخخة أدخلتها العصابات الإرهابية إلى المدينة، إضافة لتفخيخ عدد آخر منها داخلها.

الموقع الالكتروني الذي اورد الخبر سأل المدعو “أبو المجد” وهو قائد عسكري في مايسمى “الفرقة الأولى الساحلية” عن حقيقة الاستعداد لمعركة كبيرة يستعيد فيها المسلحون السيطرة على الأرض التي خسروها لصالح الجيش السوري، فأجاب “إن كان هناك عمل عسكري كبير، لا يتم إعلامنا به إلا قبل انطلاقه بساعات، ويبقى الأمر محصورا بالقيادات العليا”.

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