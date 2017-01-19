ماذا سأل العريضي عون..

علمت صحيفة “الحياة” من مصادر في “اللقاء الديمقراطي” أن النائب غازي العريضي شدد خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وفد من اللقاء على أن “قضاءي عاليه والشوف يشكلان العمود الفقري للحفاظ على العيش المشترك وتدعيم المصالحة في الجبل وحماية الشراكة، خصوصاً أن الحزب التقدمي لا يحتكر التمثيل في هذين القضاءين وهو دأب منذ انجاز المصالحة على التحالف في الانتخابات مع القوى المسيحية وهذا ما ترجم عملياً بوجود ممثلين لأحزاب القوات والكتائب والاحرار والمستقلين المسيحيين”، مشيرة إلى أن “العريضي سأل عن الضمانات لأي قانون انتخاب وما الذي يؤمن ديمومتها في حال تبدلت الظروف بعد 4 سنوات وتغيرت الأوضاع في المنطقة”، وأكد العريضي لعون أننا “نثق بك وأنت الضمانة، لكن مع الوقت لا نرى من ضمانة إلا في قانون الانتخاب الذي وحده يوفر الضمانة القانونية والدستورية حتى لو تبدلت الظروف”.

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