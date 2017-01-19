اربع نقاط ستناقشها المعارضة في استانا.. رحيل الرئيس الاسد ليس احدها !

قال المدعو خالد شهاب الدين، رئيس مايسمى “التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية”، إن وفد المعارضة سيركز على أربع نقاط رئيسية، في مباحثات أستانة المزمع عقدها في 23 كانون الثاني الجاري.

ويشارك شهاب الدين باسم “الهيئة العليا للمفاوضات”، كمستشار قانوني تقني للوفد، إلى جانب قائمة سياسية وقانونية تضم: عبد الحكيم بشار، نذير الحكيم، نصر الحريري، أسامة أبو زيد، يحيى العريضي، هشام مروة، عمار تباب.

وأوضح شهاب الدين، في حديث إلى احد المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة السورية، أن وفد المعارضة سيركز في المباحثات على “تطبيق خطوات بناء الثقة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، أولها وقف إطلاق النار والتزام الجانب الروسي بالضمانات التي قدمها حوله”.

كما ستشمل المباحثات اتخاذ خطوات فاعلة لفك الحصار عن المدن والبلدات السورية، وإطلاق سراح المعتقلين، ثم الانتقال لمناقشة الحل السياسي في جنيف، وفق بيان جنيف واحد، والقرار 2254 والقرارات ذات الصلة، بحسب القاضي.

الجدير ذكره ان لا شهاب الدين ولا الموقع المحسوب على المعارضة السورية الذي اجرى معه الحوار لم يذكرا شيئا صريحا عن المطالبة برحيل الرئيس الاسد.

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