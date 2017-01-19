عضو في الكونغرس الاميركي يزور دمشق لاول مرة

زارت النائبة الديموقراطية الاميركية تولسي غابارد دمشق حيث التقت مسؤولين سوريين، في زيارة نادرة لعضو في الكونغرس الاميركي.

وقالت المتحدثة باسمها اميلي لاتيمر ان “النائبة تجري حاليا جولة لجمع المعلومات في سوريا ولبنان”، رافضة ان تحدد ما اذا التقت الرئيس السوري بشار الاسد او لا.

وزيارة غابارد التي تمثل ولاية هاواي في مجلس النواب وكانت موجودة في العراق العام 2004 ضمن الحرس الوطني لهاواي، لم تعلن مسبقا ونقلها الاربعاء موقع “فورن بوليسي”.

واضافت المتحدثة “تعتقد (غابارد) ان من المهم ان تلتقي افرادا ومجموعات مختلفين بينهم مسؤولون دينيون وعاملون انسانيون ولاجئون ومسؤولون حكوميون”.

والنائبة الديموقراطية من معارضي تغيير النظام في سوريا واقامة منطقة حظر جوي. وسبق ان قدمت اقتراح قانون “لانهاء الحرب غير القانونية لبلادنا بهدف اسقاط النظام السوري” وانهاء المساعدات للفصائل المعارضة للاسد.

وقالت في كانون الثاني/يناير “ينبغي استخدام امكاناتنا المحدودة لاعادة اعمار مدننا هنا، وليس لتاجيج حروب خارجية لتغيير الانظمة”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، التقت غابارد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب في برجه في نيويورك.

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