إيران تسمي رئيس وفدها إلى مفاوضات أستانا

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري سيرأس وفد طهران إلى المفاوضات السورية المقررة بأستانا في 23 يناير/كانون الثاني.

وجاء في بيان نشرته السفارة الإيرانية في كازاخستان الخميس 19 يناير/كانون الثاني، أن “إيران باعتبارها إحدى الدول المبادرة إلى عقد المفاوضات في أستانا ترى ذلك فرصة لإقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية في هذا البلد والمساعدة على تحقيق الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة”.

وأكد البيان أن “المفاوضات في أستانا ستجري وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء كازاخستان وروسيا وإيران وتركيا”.

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