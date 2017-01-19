هذا ما حصل في منزل نجوى كرم ؟!

شهد منزل الفنانة نجوى كرم سهرة إجتمع فيها أصدقاؤها المقرّبون منها عائلياً وفنياً، وقد نشرت مجموعة من الصور على صفحتها على موقع “فايسبوك”، أثارت إعجاب محبيبها ومتابعيها.

وقد ضمّت السهرة إضافة إلى شقيقها نقولا كرم وعائلته كلاً من سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة، سعيد الماروق، جومانا بو عيد، كميل طانيوس، وسام الأمير وزوجته ناريمان عبود، فادي حداد، طوني سابا وغيرهم.

من ناحيتها، علّقت سيرين على الصورة التي جمعتها بنجوى كرم كاتبة: ” يلي جمعنا المحبة مش بس الصورة..شكراً على ضيافتك واهتمامك ومحبتك الدائمة، لتردّ نجوى معلّقة: “سيرين القلب… ما هو الصورة صحيح بتجمعنا فيها المحبة بس مبينة على وجهك المضوي، ما بيعرفوا الناس قديش قلبك حلو”.





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