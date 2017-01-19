شهيدان واربعة جرحى إثر اعتداء إرهابي بقذائف الهاون على احياء ديرالزور

19 يناير, 2017 - 10:31 صباحًا الكاتب: علي رضا المصدر: خاص-الحدث نيوز
شهيدان واربعة جرحى إثر اعتداء إرهابي بقذائف الهاون على احياء ديرالزور

استمر تساقط القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على الاحياء السكنية الآمنة بديرالزور من قبل إرهابيي داعش وسقطت العشرات من هذه القذائف على احياء الجورة والقصور والموظفين ارتقى على اثرها اثنين من المواطنين شهداء فيما اصيب اربعة اخرين وخلفت هذه القذائف اضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.

وخلال الخمسة ايام الماضية صعد إرهابيوا داعش باتجاه احياء ديرالزور وامطروها بعشرات القذائف التي تسقط فوق رؤوس المواطنين.

وزفت احياء ديرالزور المحاصرة خلال فترة الحصار الكثير من الشهداء الذين ذهبوا ضحية هذه القذائف.

المصدر-خاص الحدث نيوز

الكاتب: علي رضا

الكاتب: علي رضا المصدر: خاص-الحدث نيوز
19 يناير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل