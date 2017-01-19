انشاء اول قاعدة عسكرية اميركية في الحسكة السورية!؟

يعتزم حزب “الاتحاد الديمقراطي” إخلاء معسكر “تل بيدر” شمال مدينة الحسكة، لصالح إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في المحافظة.

وقال الناشط “محمود الأحمد” إن مسلحي حزب “الاتحاد الديمقراطي” يعتزمون إخلاء معسكر تدريب المجندين في قرية “تل بيدر” (معسكر أحمد بادلي)، مرجحاً تحويله إلى قاعدة عسكرية أمريكية جديدة، بعد تكرار وصول شحنات الأسلحة براً وجواً إلى المعسكر التدريبي.

وأضاف الأحمد في تصريح لاحد المواقع المعارضة أن حزب “الاتحاد الديمقراطي” افتتح معسكراً جديداً باسم “معسكر نضال يوسف” قبل أسبوعين في قرية “كبكا” قرب بلدة “تل براك” شمال شرق الحسكة، لتدريب من يعتقلهم من شبان الحسكة بغرض تجنيدهم للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة له، ضمن ما يسميه “واجب والدفاع الذاتي”، مشيراً إلى حضور الناطق الرسمي باسم ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” طلال سلو مع رئيس “هيئة الدفاع” ريزان كلو، لافتتاح المعسكر وإعلان انطلاق دورة لتدريب 800 مجند فيه.

وذكر الناشط أن مئات العناصر من “المجلس العسكري لدير الزور” يخضعون لدورات تدريبة على يد قوات أمريكية في معسكر “تل بيدر”، تمهيداً لزجهم على جبهات القتال ضد تنظيم “الدولة” في ريف دير الزور.

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