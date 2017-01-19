على وقع تقدم الجيش.. داعش يعدم التدمريين

أعدم تنظيم داعش الارهابي يوم أمس، 12 شخصا في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأكدت مصادر مدنية أن من بين الضحايا أربعة موظفين ومدرّسين من أهالي المدينة، معتقلين لدى التنظيم منذ سيطرته على المدينة، أوائل كانون الأول الفائت، وأُعدموا في ساحة المتحف رمياً بالرصاص وذبحاً في المسرح الروماني الأثري.

وأكدت تنسيقية تدمر، إعدام 12 شخصًا من المدينة، موضحين أنهم من المدرسين والموظفين، وعناصر من ميليشيا “الجيش الحر” من فصائل القلمون الشرقي، إضافة إلى عناصر من الجيش السوري، الذين أسرهم التنظيم مؤخرًا.

وتأتي عملية الإعدام هذه بعد تقدم كبير للجيش السوري في محيط مدينة تدمر، يذكر أن الجيش السوري أعلن عن عملية عسكرية قبل أيام لاستعادة مدينة تدمر من التنظيم الإرهابي.

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