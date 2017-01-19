القائد العسكري بدير الزور: انتقلنا من الدفاع للهجوم على داعش

اكد قائد الفرقة 17 ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بدير الزور اللواء حسن محمد ان منطقة المقابر ستكون مقبرة للدواعش مبينا أن الهجوم هو الأعنف ومن أكثر من محور واستطاع الجيش امتصاص الهجوم المتعدد والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم واستعادة بعض النقاط التي تسلسل إليها الدواعش.

واضاف اللواء محمد في تصريح له بأن لواء التأمين العسكري المحاذي لمطار دير الزور العسكري تحت سيطرة عناصر الجيش السوري الذين يخوضون اشتباكات شرسة حاليا لاستعادة السيطرة على محطة الكهرباء بعد تسلل عناصر “داعش” إليها.

وشدد اللواء محمد على أن مناطق السكن الجامعي وتلة بروك أمنة ومحصنة بعد أن خاض الجيش السوري معركة طاحنة لصد هجوم الدواعش عليها حيث قضى عليهم جميعا، كما أكد أن سلاحي الطيران السوري والروسي يستمران بدك مواقع وتحركات العدو الذي تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح اللواء أن الحوامات العسكرية مستمرة بالهبوط و الإقلاع من المدينة بشكل مكثف وان عملية إسقاط الإمداد لإبطال المطار العسكري قد نجحت.. وزيادة الإمداد بكافة أنوعه لنا وانه ليس قلق على الوضع الميداني بمدينة دير الزور رغم الهجوم الكبير وقلة الإمكانيات، وان النصر صبر ساعة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

