الدولة السورية تفرج عن العربية السعودية

بعد حجبه لمدة 6 سنوات أي منذ اندلاع الأزمة السورية وبخطوة غريبة ألغت الدولة السورية الحجب عن موقع قناة العربية السعودية في سورية.

إلغاء الحجب عن الموقع لم يقترن بأي تصريح رسمي سوري ولم تعلق عليه المحطة أيضاً إلا أن ناشطون اعتبروا أن الموضوع ليس مصادفة متنبئين بتحولات كبيرة قادمة في السياسة السعودية تجاه سورية.

ورغم فك الحظر عن موقع القناة فإنها لم تغير نهجها العدائي في طرح مواضيع الأزمة السورية حيث مايزال خطابها تجاه الجيش السوري والرئيس الأسد عدائياً دون تغيير.

يذكر أن المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية الدكتورة بثينة شعبان قد تحدثت قبل فترة في تصريح لأحد الوسائل الإعلامية بالقول: “خصوم اليوم في السياسة قد يصبحون حلفاء الغد”.

يذكر أيضاً أن السعودية التي تمول قناة العربية تمول أيضاً العديد من الميليشيات المسلحة والفصائل الإسلامية التي تقاتل الجيش السوري.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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