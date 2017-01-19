هذا هو موعد عودة الأمطار.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يبقى الطقس مستقرًا على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتّى يوم السبت فيتحوّل إلى متقلّب بعد الظهر.

وفي السياق يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يصبح متقلبا بعد ظهر السّبت، والطقس المتوقّع في لبنان اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

اما غداً فالطقس المتوقع غائم جزئياً الى غائم احياناً بعد الظهر، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.

اما السّبت فغائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متقطّعة ليلا تشتد احيانا شمال البلاد، والرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

اما الإنقشـاع فجيّد والرطوبة النسبيّة على السّاحل بين 45 و80 %، وحال البحـر منخفض ارتفاع الموج.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

