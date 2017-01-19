انفصال إيمي وغسان المولى

من جديد، إنفصل الثنائي غسان المولى وإيمي بهدوء، وقد أعلنت الأخيرة أنها تحترم ملك جمال لبنان السابق غسان المولى لأنه عشرة عمرها وحبها الأول ووالد أولادها الثلاثة، وناشدت الجميع عدم السؤال عن أسباب الطلاق لأنه أمر شخصي.. الممثلة إيمي نشرت بياناً جاء فيه: “أولاً: أحب أشكر الـ412Missed call اللي جولي في خلال ساعتين و الـ1293message ، ثانياً: كنت بفضل خبر انفصالي عن أبو أولادي ما يخدش الحجم الأوفر ده، لا إحنا أول ناس ولا آخر ناس تنفصل، ومهما كان إحنا عشرة عشر سنوات نتج عنها ثلاثة صبيان، اللي لسه ما يعرفوش خبر الانفصال في حين أن الوطن العربي كله عرف وده حاجة مخلياني في غاية الاستياء”.

أمّا غسان المولى فاكتفى بنشر تدوينة في نفس التوقيت على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك فكتب: “أعلن انفصالي عن زوجتي وصديقتي وأم أولادي إيمي، الطلاق الشرعي وقع اليوم، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب”.

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