الأسد: هذا مانتوقعه من مفاوضات أستانا

توقع الرئيس السوري بشار الأسد أن مؤتمر أستانا المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري سيكون على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات الإرهابية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح لتلك المجموعات بالانضمام إلى المصالحات في سورية.

وقال الرئيس السوري في حديث لقناة TBS اليابانية: “ليس لدينا، لنقل، توقعات من مؤتمر الأستانة، بل لدينا آمال في أن يشكل منبراً لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية حول كلّ شيء”.

وتابع: “لكني أعتقد أنه سيركّز في البداية، أو سيجعل أولويته، كما نراها، التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لحماية حياة الناس والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مختلف المناطق في سورية”.

وأكمل حديثه قائلاً: “ليس من الواضح ما إذا كان هذا المؤتمر سيتناول أي حوار سياسي، لأنه ليس واضحاً من سيشارك فيه، وحتى الآن، نعتقد أن المؤتمر سيكون على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات الإرهابية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح لتلك المجموعات بالانضمام إلى المصالحات في سورية، ما يعني تخليها عن أسلحتها والحصول على عفو من الحكومة، هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع توقعه في هذا الوقت”.

يذكر أن هذه المقابلة هي الأولى مع الإعلام الياباني منذ بداية الحرب على سورية.

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