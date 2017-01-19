وزير البيئة: لا توجيهات للتخلص من طيور النورس

أكد وزير البيئة طارق الخطيب أن لديه مهمة في الوزارة يدرك تمام أهميتها وخطورتها في الوقت عينه، مشيرا إلى أن الوزارة مثقلة بالمشاكل عبر سنوات متتالية، والمفروض أن نعمل ونبذل أقصى قدرة لدينا لنخفف من المشاكل التي تنعكس على البيئة اللبنانية وصحة المواطنين.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح أن الحكومة الحالية أتت أمام واقع اسمه مطمر الكوستابرافا، مشيرا إلى أن الحملة القائمة على مطمر الكوستابرافا بدأت منذ 10 أيام وتحت عنوان وحيد وهو حماية ركاب الطائرات الجوية، مشددا على أن الخطر على سلامة الطيران غير بسيط فلا أحد يستطيع أن يحمله وكوزارة لم نعطي تعليمات وتوجيهات للتخلص من طيور النورس رغم أنها شكلت خطر فعلي على الطيران المدني.

وقال “إننا لسنا مع قتل هذا الطير ولكن عند المفاضلة بين حياة الطير والإنسان فعندها يتم النظر إلى الأمر بمسؤولية”.

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