نصر سعودي قادم على يد مهاجم سوري!

وعد المهاجم السوري عمر خربين، المنضمّ حديثًا إلى الهلال السعودي، معارًا من الظفرة الإماراتي، جماهير “الزعيم” بتحقيق لقب دوري جميل.

وقال خربين في مقطع مصوَّر على موقع “يوتيوب”: “إن شاء الله نعد جماهير الهلال بالدوري هذه السنة”.. وأضاف: “أتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق ونحصد الألقاب لنادي الهلال”.

وحل خربين، 23 عامًا، في قائمة الهلال بدلًا من ناصر الشمراني المنتقل بالإعارة إلى العين الإماراتي، وينتظر أن تدور منافسة حامية بين اللاعب السوري، وزميليه في خط هجوم الهلال، ليو بوناتيني، وياسر القحطاني.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري جميل برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة.

ولم يحصل الهلال على بطولته المفضلة منذ موسم 2010/ 2011، حيث خسرها لصالح الشباب، والفتح، والنصر “مرتين”، والأهلي، خلال المواسم الخمسة الماضية.

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