هدوءٌ في دير الزور.. وجبهات مشتعلة بالقرب من تدمر

بعد يومين من المعارك العنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش ساد هدوءٌ نسبيٌ جبهات مدينة دير الزور وريفها مايعني عدم تغيير شيء في خارطة السيطرة حيث كان الجيش السوري قد استعاد بعض النقاط التي انتزعها داعش إثر هجومه الأخير على المدينة.

بينما اشتعلت الجبهات في ريف حمص حيث قصف الطيران الحربي مواقع لداعش في السخنة وتدمر والدوة غربي تدمر وعند حويسيس وشاعر فيما دارت اشتباكات على اتجاه شريفة وجنوب مطار التيفور وشرقي المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي.

كما استشهد مواطن في قرية الشنية جراء تعرضه لرصاص قناص من اتجاه الطيبة الغربية بريف الحولة والتي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة أثناء تواجده في أرض زراعية.

وفي الغوطة الشرقية أحرز الجيش السوري تقدماً كبيراً في بلدة حرزما وثبت نقاط جديدة داخل البلدة بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” مساء أمس.

كما اندلعت بالغوطة الشرقية أيضاً اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم “جبهة النصرة” في محور مزارع القاسمية- مزارع النشابية وسط تمهيد مكثف تنفذه مدفعية ومدرعات الجيش.

إلى ذلك قتل وأصيب عدد من مسلّحي “الجيش الحر” وتنظيم داعش إثر الاشتباكات المتواصلة بينهما في جبال القلمون الشرقي في ريف دمشق.

وفي ريف إدلب تابعت الميليشيات المسلحة المتواجدة في ناحية بنش استهداف المدنيين في بلدة الفوعة المحاصرة حيث أصيبت الطالبة زهراء زكريا الشيخ (16سنة) والطالبة شهد حسين فاعور( 15سنة) جراء سقوط عدد من قذائف الهاون التي استهدفت مدارس بلدة الفوعة.

في سياق متصل اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى في الريف الشمالي لمدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وختاماً تحدثت تنسيقيات المسلحين عن إعدام تنظيم داعش الإرهابي لـ 12 شخص يوم أمس في مدينة تدمر.

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