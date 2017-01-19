متعاقدو الإعلام ناشدوا عون التدخل

ناشد متعاقدو وزارة الإعلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل لإعادة وضع مشروعهم على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد حاليا في مجلس النواب.

وطالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنواب بتلبية مطلبهم وإقرار المشروع وفصله عن مشروع المتعاقدين في الإدارات العامة ككل، لأنه مطلب محق.

وأعلن المتعاقدون استمرارهم في الاعتصام وتوقيف العمل في “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” و”مركز الدراسات” وكل دوائر الوزارة إلى حين تحقيق مطلبهم.

وشكروا وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التي تضامنت معهم.

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