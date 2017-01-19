بالصورة: معارضان سوريان يعتمران القبعة اليهودية أمام حائط المبكى

نشرت القناة السابعة الإسرائيلية صورة لمنسق ميليشيا الجيش الحر المدعو عصام زيتون مع المدعو سيروان كاجو، السوري الكردي اللاجئ في الولايات المتحدة، أمام حائط المبكى “البراق” في القدس المحتلة.

الصورة التقطت على خلفية مشاركة المعارضان السوريان السابق ذكرهما بندوة حوارية بناءً على دعوة من معهد ترومان الإسرائيلي، حيث ظهرا وهما يعتمران قبعتين يضعهما المتشددون من اليهود.

وشارك في الندوة ممثلان عن المعارضة السورية، وفق القناة، وهما: سيروان كاجو من المقاتلين الأكراد في القامشلي سابقًا، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية كلاجئ، وعصام زيتون منسق الجيش الحر، ويقيم حاليًا في ألمانيا.

وجرى خلال الاجتماع حوار فيديو مع المعارض السوري فهد المصري الموجود في باريس، والذي طلب دعم اسرائيل للإطاحة بالرئيس السوري واعداً الحكومة الإسرائيلية بالتطبيع إذا ماساعدت في الأمر.

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