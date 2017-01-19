مسلحو التل سابقاً.. عناصر بالجيش السوري حالياً.. والجبهة بردى!

تطوع 85 شاباً من مدينة التل بريف دمشق للقتال إلى جانب الجيش السوري ضد جبهة النصرة في جبهات وادي بردى.

حيث أعلن درع القلمون الرديف للجيش السوري عن رغبته بتطويع عدد من مسلحي مدينة التل الذين سووا اوضاعهم مؤخراً مع الجيش السوري بهدف القتال إلى جانبه في وادي بردى، وعلى الفور لبى 85 شاباً الدعوة عاقدين العزم على تحرير وادي بردى من جبهة النصرة التي كان بعضهم أحد عناصرها يوماً ما بحسب ما أعلنت مصادر مدنية.

بينما حاولت تنسيقيات المسلحين أن تحول الموضوع إلى عملية تجنيد إجباري قام به الجيش السوري لشبان مدينة التل وهو مانفته ذات المصادر التي أكدت إلتحاقهم طوعاً بالجيش السوري.

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