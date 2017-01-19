من أين مصدر التهديدات بالتفجير في النبطية؟

تناقلت نشطاء عبر تطبيق “واتس آب” تسجيلات تعود إلى أشخاص يتحدثون اللهجة السورية ويشيرون إلى خطط معدة من أجل تنفيذ إعتداءات إرهابية تستهدف مدينة النبطية جنوب لبنان.

وإستتبع هذه التسجيلات أخرى للبنانيين يتحدثون عن تحركات مريبة لسيارات رباعية الدفع مترافقة مع تحذيرات أطلقت على نفس التطبيق، وهو ما جرى تناوله بكثرة محدثاً حالة من الذرع بنفوس المواطنين إستدعت حذراً في تنقلاتهم.

وعلم موقع “الحدث نيوز” من مصادر أمنية، أن “ما جرى تداوله من تسجيلات ومعلومات هي منافية للواقع وغير صحيحة” كاشفةً أن “القوى الأمنية تعمل على تتبع مصدر نشر هذه المعلومات بغية سوق من يقف خلفها إلى القضاء المختص ومعرفة أهدافه منها”.

وعلم موقع “الحدث نيوز”، أن “جزء من هذه التسجيلات جرى بثها عبر تطبيق تيليغرام قبل أيام من خلال صفحات محدودة الإنتشار أسسها سوريين وتناولوا تهديدات موجهة إلى لبنان” ويبدو أن التسجيلات تلك خرجت عن حدود التطبيق هذا ووصلت إلى ما هو أبعد من كلام عبر مواقع التواصل إستغلها البعض وعدل عليها وروجها.

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